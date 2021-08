Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 17.08.2021

Weimar (ots)

Graffiti

In der Zeit vom 13.08.2021, 14:00 Uhr bis zum 16.08.2021, 06:30 Uhr wurde auf dem Boden vor dem Eingangsbereich der Thüringer Verwal-tungsschule, Hinter dem Bahnhof, ein Graffiti in der Größe von 5 x 1,5 Meter mittels hellblauer/türkiser Farbe gesprüht.

Ein weiteres Graffti in schwarzer Sprühfarbe wurde am 17.08.2021 gegen 05:00 Uhr an der Ladezone des DNT in der Größe von 1 x 0,5 Meter festgestellt. Tatzeitraum liegt hier zwischen 02:30 Uhr bis 04:30 Uhr.Die Höhe der entstandenen Sachschäden ist derzeit noch nicht bekannt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell