LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 17.08.2021

Einbruch

In der Zeit vom 14.08.2021, 12:00 Uhr bis zum 16.08.2021, 07:35 Uhr verschafften sich unbekannte Täter durch gewaltsames Öffnen eines Fensters Zugang zu den Räumlichkeiten der Blankenhainer Tafel in der Christian-Speck-Straße. In einem Büro wurden die Schränke durchwühlt und Geldkassetten aufgebrochen. Die Türen zum Lagerraum sowie einem weiteren Büro wurden ebenfalls geöffnet und hierbei stark beschädigt. Insgesamt wurden 323,50 Euro sowie eine Geldbörse mit 40 Euro entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens muss noch ermittelt werden.

