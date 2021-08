Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 16.08.2021

Weimar (ots)

Diebstahl

Ein weiterer Fahrraddiebstahl ereignete sich in der Zeit vom 14.08.2021,18.30 Uhr bis zum 15.08.2021, 10:30 Uhr in der Warschauer Straße. Der Geschädigte hatte sein Rad der Marke "Stevens" mit einem Panzerkabelschloß an einer Säule des Hauseinganges gesichert. Das Schloß wurde durch die unbekannten Täter durchtrennt, Das Rad war mit dem Fahrrad seiner Ehefrau zusammengeschlossen, dieses ließen die Täter zurück.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell