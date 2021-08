Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 16.08.2021

Weimar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am 15.08.2021 in der Zeit von 13:00 Uhr bis 17:45 Uhr wurde in der Blankenhainer Straße in Bad Berka die Fahrertür eines geparkten Pkw beschädigt. Der Verursacher entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

