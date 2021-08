Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 16.08.2021

Weimar (ots)

Verkehrsunfall

Am 15.08.2021 gegen 21:20 Uhr befuhr der Fahrer eines Pkw VW Golf aus Richtung Gelmeroda kommend in Richtung Weimar. An der Kreuzung Henry-Van-De-Velde-Straße kam ihm ein anderes Fahrzeug entgegen, was ihn nach eigenen Angaben blendete und er aus unerklärlichen Gründen ausweichen wollte. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und überschlug sich. Der Pkw blieb am Fahrbahnrand auf dem Dach liegen. Bei der Unfallaufnahme wurden auf der Hinterachse des Golf unterschiedliche Reifengrößen festgestellt.Es kann davon ausgegangen werden, dass diese die Fahreigenschaft des Fahrzeuges erheblich beeinträchtigt haben, weshalb der Pkw ins Schleudern geriet. Es entstand nur Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

