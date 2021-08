Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Motorradfahrer verletzt

Apolda (ots)

In der Sulzaer Straße in Apolda kam es am 14.08.2021, gegen 12:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 51jähriger Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Dieser befuhr die Sulzaer Straße stadtauswärts. Der 21jährige Unfallverursacher wollte mit seinem Pkw Skoda von der Einmündung der Bahnunterführung Rosestraße auf die Sulzaer Straße auffahren und übersah hierbei den herannahenden Geschädigten, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Motorradfahrer stürzte daraufhin. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden - in Höhe von 50 Euro am Pkw und 2.500 Euro am Motorrad.

