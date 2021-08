Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Apolda (ots)

Am 14.08.2021, gegen 10:45 Uhr wurde in der Dammstraße in Apolda ein 36jähriger Mann mit einem Pkw VW samt Anhänger festgestellt, der hierfür die erforderliche Fahrerlaubnis nicht vorweisen konnte. Eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde gefertigt.

