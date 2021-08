Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Trunkenheitsfahrt

Apolda (ots)

Am 14.08.2021, gegen 09:15 Uhr stellten Polizeibeamte der PI Apolda in der Friedrich-Engels-Straße in Apolda einen 69jährigen Mann fahrend in einem Pkw Skoda fest, den sie einer verdachtsunabhängigen Kontrolle unterzogen. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0,82 Promille. Dieser hat nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige zu rechnen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell