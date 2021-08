Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vandalismus an Wahlplakaten

Jena (ots)

In der Nacht vom Freitag zum Samstag wurden mehrere Wahlplakate im Stadtgebiet von Jena auf gehangen. Am 14. August 2021 in der Zeit zwischen 02:30 Uhr bis 02:40 Uhr wurden etwa 30 Wahlplakate durch unbekannten Täter aus der Halterung gerissen und beschädigt. Die Schadenshöhe konnte bislang nicht eingeschätzt werden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Jena unter der 03641-810.

