Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrten unter Alkohol

Jena (ots)

Ein Nutzer vom E-Scooter wurde in der Nacht vom Freitag zum Samstag um 04:40 Uhr beim Fahren unter Alkoholeinfluss in der Carl- Zeiss- Straße in Jena festgestellt und kontrolliert. Bei dem 21-jährigen ergab der Atemalkoholtest einen Wert von 1,90 Promille.

Ein weiterer E-Scooter-Fahrer wurde in der Nacht vom Samstag zum Sonntag um 01:50 Uhr beim Fahren unter Alkoholeinfluss im Fürstengraben in Jena festgestellt und kontrolliert. Bei dem 22-jährigen ergab der Atemalkoholtest einen Wert von 0,92 Promille. Die Polizei weist erneut darauf hin, dass E-Scooter verkehrsrechtlich als Kraftfahrzeuge eingestuft sind und die gesetzlichen Promille-Grenzen gelten.

