Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl aus Schwimmbad

Weimar (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter in dasSchwimmbad in Blankenhain ein. Die Täter entwendeten aus einem Büroeinen Tresor mit etwas Bargeld und flüchteten dann unbemerkt vom Tatort.Es wurde Strafanzeige wegen besonders schweren Fall des Diebstahlserstattet.

