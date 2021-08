Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wohnungsbrand

Weimar (ots)

Am Freitagabend kam es zu einem Wohnungsbrand in der Straße am Hornin Weimar. Durch die Feuerwehr wurden alle Anwohner desMehrfamilienhauses evakuiert. Die Bewohner der betroffenen Wohnungbefanden sich während des Brandes zum Glück nicht zu Hause. DieUrsache des Brandes muss noch ermittelt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist ebenfalls noch nicht bekannt. Verletzt wurdezum Glück niemand.

