LPI-J: Zu langsam gefahren

Jena (ots)

Extrem langsam fuhr ein 56 - Jähriger am Freitag kurz vor 23 Uhr mit seinem VW Polo in der Eisenberger Straße in Hermsdorf. Der Grund dafür wurde bei der Kontrolle schnell klar - der Fahrzeugführer hatte einem Atemalkoholwert von 2,43 Promille. Eine Blutentnahme wude angeordnet und sein Führerschein sichergestellt.

