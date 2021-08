Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Abfälle im Wald

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In einem Waldstück in Freienorla entdeckte am Donnerstagnachmittag ein Zeuge mehrere Abfälle, welche unbefugt abgeladen wurden. Unbekannte "entsorgten" mehrere Ölkanister sowie eine Autobatterie unerlaubt im Wald, in der Nähe einer Quelle. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und das zuständige Umweltamt informiert.

