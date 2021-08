Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: E-Bike entwendet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Donnerstagvormittag betrat eine männliche Person in einen Fahrradladen in der Eisenberger Straße in Hermsdorf. Nach einem kurzen Gespräch mit einem Mitarbeiter erfragte der Mann, ob eine Probefahrt mit einem E-Bike möglich sei. Sogar ein entsprechendes Formular hatte er dabei. Auf der Leihvereinbarung standen Name, Anschrift und die Personalausweisnummer. Im guten Glauben vertraute man dem Mann, ließ sich jedoch nicht noch einmal den Personalausweis zum Abgleich zeigen. Knapp eineinhalb Stunden vergingen, aber der Unbekannte kehrte von der Probefahrt, mit dem knapp 10.000,- Euro teuren E-Bike, nicht zurück. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell