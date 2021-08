Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pfanddiebe am Magdelstieg

Jena (ots)

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Magdelstieg informierte am Donnerstagabend die Polizei. Unbekannte waren in seinen Keller eingebrochen. In diesem lagerte der 18-Jährige mehrere hundert Dosen, welche Pfandpflichtig sind. Die Höhe des Stehlgutes wird mit über 200,- Euro beziffert. Auch ein zweiter Keller wurde angegriffen. Insgesamt beläuft sich der angerichtete Sachschaden auf 200,- Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell