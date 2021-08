Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geldbörse entwendet

Jena (ots)

Ein unbekannter Langfinger trieb am Donnerstagvormittag sein Unwesen in einem Discounter in der Camburger Straße. Ein Ehepaar war gerade dabei den Tageseinkauf zu erledigen. Eine mitgeführte Handgelenktasche hatten sie dafür an den Einkaufswagen gehängt. Der Unbekannte nutzte einen kurzen Augenblick der Unaufmerksamkeit und entwendete neben Bargeld, persönlichen Dokumenten und Ausweisen auch einen Schlüssel. Hinweise zum Täter liegen aktuell nicht vor. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

