LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 13.08.2021

Weimar (ots)

Diebstahl

Am 12.08.2021 verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Wohnhaus in der Kulmannstraße. Dort begaben sie sich in die Keller-räume und öffneten gewaltsam die Tür zu einem Fahrradkeller.Im Anschluß entwendeten sie zwei Fahrräder und verließen das Haus.Ein Bewohner des Wohnhauses sprach gegen 09:00 Uhr eine fremde Person im Treppenhaus an, welche sich als Mitarbeiter einer Reinigungsfirma ausgab, was sich im Nachhinein als falsch herausstellte.

