Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 13.08.2021

Weimar (ots)

Diebstahl

In der Zeit vom 01.08.2021 bis 12:08.2021, 16:00 Uhr wurden durch unbekannte Täter aus einem verschlossenen Medizinschrank in einer außerklinischen Pflegeeinrichtung in Weimar, 3 Ampullen Morphin entwendet. Die Mitarbeiter konnten sich das Fehlen der Medikamentenicht erklären. An dem mit einem Schloß gesicherten Schrank konnten keinerlei Aufbruchspuren festgestellt werden. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Das Morphin wird auf dem Schwarzmarkt mit ca. 600 Euro gehandelt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell