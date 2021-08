Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda

Jena (ots)

Unfall

Ein 51jähriger Mann stand verkehrsbedingt in Apolda an der Lindengasse in Richtung Darrplatz, Fahrtrichtung Bernhard-Prager Gasse. Ein 59jähriger befuhr den Darrplatz und wollte in die Darrstraße auf den Parkplatz fahren. Hierbei streifte er den Wartenden mit seiner linken vorderen Fahrzeugseite. Es entstand Sachschaden.

