Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schmierfinke unterwegs

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In Eisenberg trieben Schmierfinke ihr Unwesen. Zum einen brachten sie an einem Schippen am Malzplan insgesamt vier Graffitis an. Eine Botschaft konnte nicht herausgelesen werden. Auch vor einem Werbeplakat einer Krankenkasse machten die Täter nicht halt. Hier brachte man eine unleserliche Botschaft mittels eines Permanentmarkers auf.

