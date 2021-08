Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schilderdieb gestellt

Jena (ots)

Anscheinend nicht mit der Polizei hatte ein Langfinger Donnerstagmorgen, kurz vor drei Uhr, in Jena gerechnet. Einer Streifenwagenbesatzung fiel ein junger Mann auf, welcher gemütlich ein Verkehrsschild Spazieren trug. Auf Nachfrage gab dieser an, dass das Schild nicht ihm gehöre. Er hatte es am Eisenbahndamm gesehen und mitgenommen. Ob ihm bewusst war, dass diese Handlung strafbar ist, bleibt ungeklärt. Jedoch konnte er, unter polizeilicher Begleitung, das Verkehrsschild wieder zum Ursprungsort bringen. Eine Anzeige wegen Diebstahls erhielt der 21-Jährige trotz dessen.

