Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 12.08.2021

Weimar (ots)

Diebstahl

In der Zeit vom 10.08.2021, 21:30 Uhr bis zum 11.08.2021, 06:30 Uhr wurde auf einem Parkplatz des Autohof in Mellingen die Plane vom Anhänger eines dort parkenden Lkw aufgeschnitten. Der Lkw hatte Pakete für das Paketverteilerzentrum geladen. Die Täter entwendeten einen Teil der Ladung und luden die Pakete vermutlich in ein unbekanntes Fahrzeug um. Über den Inhalt der Pakete und den Wert des erlangten Diebesgutes ist derzeit noch nichts bekannt. Die Sichtung der an der Tankstelle vorhandenen Videoüberwachung steht noch aus.

