LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 12.08.2021

Weimar (ots)

Verkehrsunfall

Zwei Pkw-Fahrer standen am 11.08.2021 gegen 08:45 Uhr in Bad Berka an der Kreuzung Blankenhainer- / Bahnhofstraße, da die Ampel das Lichtsignal "Rot" zeigte. Der hinten stehende Pkw fuhr plötzlich los undauf das vor ihm stehende Fahrzeug auf. Bei der Unfallaufnahme gab der Fahrer an, er sei vom Bremspedal abgerutscht. Ein Alkoholtest bei dem 80-jährigen Unfallverursacher ergab einen Wert von 0,93 Promille.Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. An beiden Pkw entstand Sach-schaden. Personen wurden nicht verletzt.

