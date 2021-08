Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach dreistem Diebstahl gesucht

Jena (ots)

Am Freitag den 30. Juli 2021 ereignete sich ein dreister Diebstahl in Jena Lobeda-West. Kurz nach 22 Uhr kam ein 43-jähriger Fahrer eines Pedelecs (E-Bike) in Lobeda West zu Fall. Aufgrund des Sturzes verlor der Mann kurzzeitig sein Bewusstsein und war im Anschluss stark benommen. Als er wieder zu sich kam bemerkte er, dass sein Pedelec nicht mehr vor Ort war. Auch der mitgeführte Rucksack war nicht mehr auffindbar. Augenscheinlich nutzen Unbekannte die hilflose Lage schamlos aus und entwendeten sowohl den Rucksack als auch das Pedelec. Der Geschädigte kann sich aufgrund seines Zustandes jedoch nicht mehr an Handlungen zwischen dem Sturz und ca. Mitternacht erinnern.

Auch kann er nicht sagen, ob sich Personen zum Sturzzeitpunkt in der Nähe befunden haben.

Wer kann Angaben zum Sturzgeschehen und der anschließenden Diebstahlshandlung machen?

Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizei Jena unter 03641-810 oder per E-Mail an: ED.ID.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell