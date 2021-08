Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt nicht beachtet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Die Vorfahrt nicht beachtet hatte am Dienstagmittag eine 50-jährige Fahrerin eines Pkw VW. Nachdem die Frau die Untergasse in Golmsdorf befahren hatte, wollte sie auf die Kunitzer Straße einbiegen. Hierbei übersah sie einen Pkw Renault, welcher sich bereits auf der Kunitzer Straße befand. Dessen 61-jährige Fahrerin versuchte den Zusammenstoß mit einer Ausweichbewegung nach links noch zu vermeiden, was jedoch misslang. In Folge des Ausweichmanövers kollidierte die 61-Jährige noch mit Sandsteinmauer und verletzte sich beim Unfallgeschehen leicht.

