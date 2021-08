Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrradanhänger entwendet

Jena (ots)

Zwischen dem 09.08.2021, ca. 17 Uhr, und dem 10.08.2021 10 Uhr entwendeten Unbekannte einen Fahrradanhänger. Dieser war in sich selbst angeschlossen und stand in einem Hausflur in der Felix-Auerbach-Straße. Der Beuteschaden wird mit ca. 1.000,- Euro angegeben. Eine Anzeige wurde aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell