Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufgefahren und verletzt

Jena (ots)

Montagvormittag befuhr ein 59-jähriger Fahrer eines Pkw Mercedes die Erlanger Allee in stadteinwärts. Verkehrsbedingt musste dieser abbremsen, was der dahinter fahrende 44-jährige Kleinkradfahrer zu spät bemerkte. Bei dem folgenden Zusammenstoß verletzte sich der Simsonfahrer und musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell