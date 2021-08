Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 11.08.2021

Weimar (ots)

Markiert

Am 10.08.2021 teilte eine Bürgerin aus Blankenhain mit, dass an ihrer Wohnungstür sowie am Gartentor augenscheinlich sogenannte "Gaunerzinken" angebracht wurden und sie sich nun Sorgen macht. Eine Überprüfung vor Ort bestätigte den Verdacht. Am Gartentor wurde ein Pfeil eingeritzt (Zeichen für "gute Einstiegsstelle"), an der Wohnungstür befand sich ein Kreuz ("hier gibt es was zu holen").Die Zeichen wurden mittels unbekannten Werkzeug in die Holzrahmen geritzt. Es wurde eine Anzeige aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell