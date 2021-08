Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 11.08.2021

Weimar (ots)

2 x Trickbetrug (im Versuch)

Am 10.08.2021 gegen 20:20 Uhr erhielt ein Bürger einen Anruf von einer Dame aus dem "Einbruchs- und Raubdezernat" der Polizei.Diese informierte ihn über Einbrecher in seiner Wohngegend und das noch zwei Täter gesucht würden. Der Herr hielt den Anruf für einen Trick und informierte die Polizei. Kurze Zeit später rief er wieder den Notruf an und teilte mit, dass jetzt zwei Polizisten vor der Tür stehen würden. Er konnte beruhigt werden, denn die waren echt.

Gegen 20:30 Uhr erhielt eine ältere Dame einen Anruf von vermeintlichen Polizeibeamten. Diese stellten Fragen zu ihren Vermögensverhält-nissen.Zur Untermauerung ihrer Identität sollte sie die 110 anrufen, was die Frau auch tat. Prombt hatte sie den unbekannten Anrufer wieder am Telefon.Sie legte auf und verständigte die richtige Polizei.

