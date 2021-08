Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 11.08.2021

Weimar (ots)

Verkehrsunfall

Am 10.08.2021 gegen 17:15 Uhr befuhr eine Radfahrerin die BudapesterStraße in Richtung Kreuzung Schwanseestraße. Ein aus Richtung Milchhofstraße kommender Pkw-Fahrer bog nach Rechts in die Budapester Straße ein. Aufgrund seiner überhöhten Geschwindigkeit geriet er mit seinem Pkw auf die Linksabbiegerspur der Gegenfahrbahn. Die hier wartende Radfahrerin erkannte die Gefahr und wollte ausweichen. Hierbei verlor sie jedoch das Gleichgewicht und stürzte. Der Fahrer des Pkw fragte zwar nach ihrem Befinden, entfernte sich aber im Anschluß pflichtwidrig vom Unfallort. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung ins Klinikum verbracht.

Zeugen, welche Hinweise zu dem unbekannten Pkw und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Weimar, unter der Rufnummer (03643) 882-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell