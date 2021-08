Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 11.08.2021

Weimar (ots)

Verkehrsunfall

Gegen 16:00 Uhr ereignete sich an der Kreuzung zur Autobahnan-schlussstelle Vieselbach, Abzweig Eichelborn ein Verkehrsunfall.Zwei hintereinander stehende Pkw mussten an der Lichtsignalanlage verkehrsbedingt (rote Ampel) warten. Als die Ampel umschaltete,fuhren beide Fahrzeuge an um nach Links abzubiegen. Nach Angaben von unabhängigen Zeugen bremste der vordere Pkw ohne erkennbaren Grund plötzlich stark ab. Der nachfolgende Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf. Hierbei wurden die 3 Insassen des auffahrenden Fahrzeuges leicht verletzt und ins Klinikum Erfurt verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 5.000 Euro. Ein Pkw war nicht mehr fahrbereit und mußte abgeschleppt werden.

