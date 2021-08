Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 11.08.2021

Weimar (ots)

Verkehrsunfall

Am 10.08.2021 gegen 15:15 Uhr ging ein 13-jähriges Mädchen mitihrem Hund am Niedergrunstedter Weg spazieren. Ein Radfahrer, welcher die junge Dame überholte, stieß beim Vorbeifahren mit dem Lenker gegen die Schulter der Fußgängerin. In der weiteren Folge kamen beide zu Fall, das Rad fiel auf das Mädchen. Sie zog sich hierbei Schürfwunden am Unterarm und am Knie zu, klagte über Schmerzen. Der Radfahrer sagte zu ihr, dass sie doch aufpassen solle und entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort.

Der Unfallverursacher wird wie folgt beschrieben:Männlich, ca. 16 bis 18 Jahre alt, sehr schlank, dunkelblaues Shirt,beigefarbene ¾ Hose, dunkelbraune Haare. Bei dem Rad handeltes sich um ein orangefarbenes Mountainbike mit breiten Reifen.

Zeugenhinweise zu dem Radfahrer bitte an die Polizei-Inspektion Weimar, Telefon (03643) 882-0.

