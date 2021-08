Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda

Jena (ots)

Unfall

Eine weibliche Person befuhr am 10.08.2021 mit ihrem Krankenfahrstuhl den Steg am Friedensteich in Apolda. Durch einsetzende körperliche Probleme kam sie mit ihrem Fahrzeug vom Steg ab und fiel in den Teich. Die Person verletzte sich leicht. Der Krankenfahrstuhl musste durch die Feuerwehr geborgen werden.

