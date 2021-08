Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebe haben es wieder auf hochwertige Fahrräder abgesehen

Jena (ots)

Von Freitag, den 06.08.2021 bis Dienstag, den 10.08.2021 kam es in den Jenaer Stadtteilen Zentrum und Lobeda zu mehreren Kellereinbruchdiebstählen. Hierbei verschafften sich die unbekannten Täter jeweils unberechtigt Zugang zu den Fahrrad- oder Gemeinschaftskellern und entwendeten teilweise hochwertige Fahrräder. Im Spitzweidenweg in Jena wurde so durch einen unbekannten Täter ein Mountainbike der Marke Specialized im Wert von ca. 5400 Euro entwendet.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Jena alle Leser nochmals daraufhin, ihr Eigentum ordnungsgemäß zu sichern und auch in sogenannten Gemeinschaftskellern stets auf die zu wahrenden Verschlusssicherheiten der Räumlichkeiten zu achten.

Zeugenhinweise zu den genanntenKellereinbrüchenwerden unter der unten aufgeführten Rufnummerder Jenaer Polizei, über den Notruf der Polizei unter der 110 oder persönlich bei jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell