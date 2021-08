Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 10.08.2021

Weimar (ots)

Geschwindigkeitskontrolle

Am 09.08.2021 wurde in der Zeit von 13:00 Uhr bis 21:30 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle in der Ortslage Tannroda durchgeführt.Bei einem Durchlauf von 593 Fahrzeugen gab es 90 Beanstandungen. Tagesbester war ein Fahrzeugführer mit 84 statt der erlaubten 50 km/h.

