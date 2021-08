Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 10.08.2021

Weimar (ots)

3 x Diebstahl aus Baucontainern

In der Zeit vom 06.08.2021, 15:30 Uhr bis zum 09.08.2021, 06:30 Uhr wurden auf einer Baustelle in Mönchenholzhausen, Am Dorfteich, an zwei Baustellencontainern die Vorhängeschlösser gewaltsam geöffnet.Aus einem der Container wurden 2 Elektrowerkzeuge (Flex) sowie 600 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Im Anschluß besprühten der oder die Täter die Tür des Containers und einen Radlader mit rosa Markierungs-farbe.

Gegen 06:45 Uhr wurde bekannt, daß auf der Baustelle des neuen Penny-Marktes in der Buttelstedter Straße ein Pausencontainer aufgebrochen wurde. Außer zwei Schaufeln wurde hier nichts entwendet. Der Sachscha-den beläuft sich auf 250 Euro.

Gegen 08:00 Uhr erfolgte die Information, dass auf dem Gelände der Bauhaus-Uni in der Marienstraße ein Baucontainer gewaltsam geöffnet wurde. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 06.08., 15:15 Uhr bis zum 09.08.2021, 07:30 Uhr. Aus dem Container wurde eine Motorsense im Wert von 550 Euro entwendet.

