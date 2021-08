Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda

Jena (ots)

Wildunfall

In den frühen Abendstunden des 09.08.2021 ereignete sich zwischen Liebstedt und Pfiffelbach ein Wildunfall mit einem Reh. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden. Der Fahrer blieb unverletzt. Das Tier verendete noch am Unfallort.

