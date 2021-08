Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda

Jena (ots)

Ladendiebstahl

In Apolda, Straße des Friedens, ereignete sich am 09.08.2021 um 13.05 Uhr ein Ladendiebstahl. Die 19jährige männliche Person versuchte eine Powerbank und Pokèmon-Karten durch einwickeln der Gegenstände in seine Jacke aus dem Laden zu verbringen. Dabei wurde er von einem Zeugen beobachtet und gestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

