Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: aufgefahren

Jena (ots)

Sonntagmittag befuhr ein 33-jähriger Fahrer eines Pkw Skoda den Carl-Zeiss-Platz. Verkehrsbedingt musste dieser halten, was ein dahinter fahrender 15-jähriger Radler zu spät bemerkte. In Folge dessen kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Radfahrer verletzte sich hierbei leicht und beschädigte den Pkw an der Heckklappe.

