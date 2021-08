Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schrauben gelockert

Jena (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung stellte in den frühen Morgenstunden am Montag einen Pkw auf der Stadtrodaer Straße fest, welcher mit Warnblinkanlage am Straßenrand stand. Der Fahrer gab an auf dem Eichplatz losgefahren zu sein und plötzlich ungewöhnliche Fahrgeräusche wahrnahm. Auch schien das Vorderrad zu schlingern. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass drei Radbolzen fehlten. Eine Anzeige wurde aufgenommen und der Pkw vorsorglich abgeschleppt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell