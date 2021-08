Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 09.08.2021

Weimar (ots)

Diebstahl

Am 07.08.2021 gegen 15:00 Uhr parkte der Fahrer eines Pkw VW sein Fahrzeug in Weimar, Mattstedter Weiden und verließ das Fahrzeug um seine Ehefrau aus dem Wohnhaus zu holen. Den Pkw ließ er leider unverschlossen. Als er nach 5 Minuten zurückkehrte musste er feststellen, dass durch einen oder mehrere unbekannte Täter die Handtasche aus dem Fahrzeug entwendet wurde. Mit dieser verschwanden neben den üblichen Dokumenten wie Ausweis, Führerschein, Bankkarten etc. noch 200 Euro Bargeld. Hinweise zu den Tätern liegen derzeit noch nicht vor.

