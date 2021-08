Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 09.08.2021

Weimar (ots)

Sachbeschädigung

In der Zeit vom 07.08.2021, 17:00 Uhr bis zum 08.08.2021, 17:00 Uhr wurde durch unbekannte Täter in der Taubacher Straße von einem geparkten Pkw der Außenspiegel abgeschlagen bzw. abgetreten. Ob weitere Fahrzeuge angegriffen wurden, wird sich am heutigen Tag zeigen. Am Pkw enstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

