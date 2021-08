Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 09.08.2021

Weimar (ots)

Wildunfall

Am 08.08.2021 gegen 06:15 Uhr kollidierte in Niederzimmern, Hopf-gartener Straße, die Fahrerin eines Pkw BMW mit einem die Straße überquerenden Reh. Am Pkw entstand Sachschaden. Das Tier wurde nicht aufgefunden.

