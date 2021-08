Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda

Jena (ots)

Fahrerflucht

Ein Fahrer mit einer Sattelzugmaschine befuhr am 06.08.2021 um 10.35 Uhr die Kreuzung Alexanderstraße und Reuschelstraße in Apolda. Als er nach rechts in Richtung Heidenberg abbog, kam er auf den rechten Fußweg und kollidierte dabei mit der Fußgängerampel. Der Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

