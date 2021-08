Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda

Jena (ots)

Unfall

Am 06.08.2021 um 10.55 Uhr ereignete sich in Bad Sulza, Untere Marktstraße, ein Verkehrsunfall. Der Fahrer musste einem Falschparker ausweichen. Der Fahrer des folgenden Fahrzeuges dachte, dass der vor ihm fahrende Fahrzeugführer anhalten will und zog an diesem vorbei. Dabei kam es zur Berührung beider Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 6.000,00 Euro.

