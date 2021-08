Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl in Stadtroda

Stadtroda (ots)

Am Samstag, dem 07.08.2021 gegen 13:30 Uhr brachte eine 71-jährige Geschädigte nach einem Einkauf in einem Einkaufsmarkt in der Rosa-Luxemburg-Straße in Stadtroda ihren Einkaufswagen zurück. Dabei stellte sie ihre Tasche kurz neben sich und bemerkte zwei junge Männer, wie diese sich über die Tasche beugten. Anschließend stellte sie zu Hause fest, dass ihre Geldbörse nebst Dokumenten und einem zweistelligen Bargeldbetrag aus ihrer Tasche entwendet wurde.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale-Holzland unter der Telefonnummer 036428 - 640 entgegen.

