Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl in Hermsdorf

Hermsdorf (ots)

Am Samstag, dem 07.08.2021 kurz nach 12:00 Uhr wurde einer 71-jährigen Geschädigten in einem Einkaufsmarkt in der Eisenberger Straße in Hermsdorf die Geldbörse aus ihrer Einkaufstasche entwendet. Der Diebstahl wurde zeitnah bemerkt und es konnten hierzu Videoaufnahmen der Tat durch Beamte der ermittelnden Polizeiinspektion Saale-Holzland gesichert werden. Aus diesen ergeben sich die folgenden Personenbeschreibungen der beiden handelnden Tatverdächtigen:

1. Tatverdächtiger, welcher die Geldbörse an sich nahm- männlich, ca. 20 - 30 Jahre alt, ca. 180 cm - 185 cm groß, schlank, schwarze kurze Haare, südländisches Erscheinungsbild

- bekleidet mit schwarzem Basecap, schwarzem Langarm-Shirt mit tiefem V-Ausschnitt, hellblauer Jeanshose und weißen Turnschuhen; trug zur Tatzeit einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz

2. Tatverdächtiger, welcher die Tat deckte und die entwendete Geldbörse übergeben bekam- männlich, ca. 20 - 30 Jahre alt, ca. 175 cm - 180 cm groß, schlank, dunkle kurze Haare, südländisches Erscheinungsbild

- bekleidet mit dunklem T-Shirt mit großflächigem buntem Blumenmuster, dunkelblauer Jeanshose, weißen Turnschuhen; trug zur Tatzeit einen weißen Mund-Nasen-Schutz

Die Täter erbeuteten einen zweistelligen Bargeldbetrag. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale-Holzland unter der Telefonnummer 036428 - 640 entgegen.

