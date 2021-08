Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda

Apolda (ots)

Am Samstag, den 07.08.2021 ereignete sich eine Unfallflucht auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Apolda. Die 60-jährige Skodafahrerin stellte um 13:20 Uhr ihren Pkw auf dem Parkplatz ab. Etwa 19 Minuten später kam sie zurück zum Fahrzeug und bemerkte an beiden rechten Fahrzeugtüren Lackschäden. Der Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro. Der unbekannte Unfallverursacher verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Zeugenhinweise an die PI Apolda.

