Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda

Apolda (ots)

Zu einem weiteren Verkehrsunfall kam es auf dem Parkplatz des Action-Marktes in der Buttstädter Straße, 99510 Apolda. Dort parkten am Samstag, den 07.08.2021, um 14:10 Uhr, zwei Pkw jeweils in gegenüberliegenden Parkreihen. Der 37-jährige Opelfahrer beschädigte dann beim Rückwärtsausparken den dahinter stehenden Pkw Chevrolet an der hinteren Stoßstange. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 700 Euro.

